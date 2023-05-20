Городские службы Иркутска работают в усиленном режиме из-за затяжного дождя Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Снег и дождь обрушились на Иркутск утром 20 мая. Сибиряков такой погодой за пару недель до наступления лета уже не удивить. Однако работникам городских служб стихия добавила забот - все они переведены на усиленный режим. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- В местах с пониженным рельефом организована откачка воды, - рассказали в мэрии. - Также мотопомпы выезжают по обращениям горожан. Сотрудники МУП «Иркутскавтодор» очищают водоотводные системы и лотки.

Дорожные службы в плановом режиме вышли на уборку улиц: очищают тротуары, остановки общественного транспорта, пешеходные зоны.

Напомним, синоптики предупредили жителей Приангарья об ухудшении погоды. В субботу местами по области ожидаются порывы ветра до 20 м/с, в южной части региона возможны сильные осадки в виде дождя, мокрого снега. Может даже установиться временный снежный покров. Также с 20 по 22 мая могут нагрянуть заморозки до -1...-6 градусов.

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При возникновении экстренных ситуаций необходимо обращаться в Единую диспетчерскую службу по телефонам: 112, 563-420 или 520-112.