Газифицировать территорию «Усольехимпрома» предложили в Совете Федерации Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Первый заместитель председателя Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимир Городецкий посетил площадку «Усольехимпрома» в Иркутской области. Было озвучено предложение о газификации территории. Это необходимо для создания крупного химического кластера, сообщают в пресс-службе правительства региона.

Положительные стороны газификации - это к тому же, снижение выбросов в атмосферу, которого в настоящее время нельзя достичь из-за работы теплоисточника на угле. Владимир Городецкий отметил, что совместно с сенатором Приангарья проработают этот вопрос.

В этом году на территории «иркутского Чернобыля» предстоит демонтировать 289 подземных и 57 надземных частей зданий и сооружений.

Напомним, как стало известно 20 мая, в отношении сотрудников администрации Усолье-Сибирского заведено уголовное дело о халатности. Это связано с крупным пожаром, из-за которого 9 мая на территории города пострадали три садоводства и летний лагерь. Пламя уничтожило и повредило 64 дома и постройки, после чего перекинулось на лес. Как итог: причинен ущерб в размере свыше 31 миллиона рублей.