Филиал госфонда «Защитники Отечества» планируют открыть в Иркутске 1 июня Фото: Александр КОЦ

В Иркутске завершается подготовка к открытию филиала госфонда «Защитники Отечества». Его зона ответственности – поддержка участников спецоперации. Планируется, что за каждой семьей погибшего в зоне СВО военного, а также за каждым ветераном, будет закреплен персональный социальный координатор. Об этом в соцсетях рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- Накануне 35 таких специалистов вернулись с обучения по спецпрограмме Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Там они получили необходимые знания для организации работы по сопровождению, - поделился глава региона.

Предварительная дата открытия филиала - 1 июня 2023 года. Продолжается ремонт помещений, заключены контракты на поставку оборудования.

Напомним, участников специальной военной операции и многодетные семьи планируют освободить от уплаты земельного налога в Братске. Вопрос по расширению льготных категорий был рассмотрен на заседании постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и финансам. Однако окончательное решение будет принято депутатами 26 мая.