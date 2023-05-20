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НовостиПроисшествия20 мая 2023 7:13

Синоптики: паводковая обстановка в Катангском районе стабилизируется 20 мая

В селе Ерёма все еще затоплены 11 домов
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Синоптики: паводковая обстановка в Катангском районе стабилизируется 20 мая

Синоптики: паводковая обстановка в Катангском районе стабилизируется 20 мая

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

По данным на 20 мая 2023 года, в селе Ерёма Катангского района все еще подтоплены 11 жилых домов, в которых проживает 21 человек. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Уровень реки Нижняя Тунгуска в населенном пункте продолжает снижаться и составляет 859 сантиметров при критике 820 сантиметров, - отмечают в ведомстве.

По прогнозу метеорологов, паводковая обстановка здесь стабилизируется в течение суток. В селе продолжают дежурить спасатели, ситуация - на контроле МЧС.

Напомним, по данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20-22 мая местами в северных, западных и центральных районах Иркутской области ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов. При этом местами по региону температура опустится до -1...-6 градусов.