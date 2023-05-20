9 проектов благоустройства малых городов Иркутской области выдвинут на конкурс Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области утвердили девять проектов комфортной среды малых городов и исторических поселений, которые будут представлены в VIII Всероссийском конкурсе в августе. Победители получат федеральную премию на реализацию концепций в 2024 году. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- Среди представленных Иркутской область проектов: благоустройство парка наблюдений по улице Ломоносова в Алзамае «Сошлись не только звезды», прогулочного бульвара в микрорайоне Гагарина города Байкальска «Байкальский космос», эколого-просветительского парка развлечений и отдыха в Слюдянке «Сказки Байкала», парка Багульник в Саянске (два этапа), территории улиц Менделеева и Интернациональной в Усолье-Сибирском «Город из трамвайного окна - 2: молекулярное наследие», главной набережной Усть-Кута, общественной территории в Киренске «Киренский острог», территории «Экопарк» в Свирске «Гнездовье Белого Ворона», - рассказали в правительстве.

Напомним, полиция Иркутска разыскивает виновника серьезного ДТП. В ночь на 20 мая на пересечении улиц Байкальской и Седова столкнулись две иномарки: Infiniti FX35 и Nissan Teana. Водитель и пассажир последней были госпитализированы с травмами. Владелец кроссовера скрылся с места аварии. Его просят самостоятельно явиться в подразделение Госавтоинспекции города для дачи объяснений.