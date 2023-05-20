Иркутское предприятие, производящее, БАДы, получило «Золотой Меркурий» Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Победителем Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2022 года стало иркутское предприятие. Компания заняла первое место в номинации «Лучшее предприятие-экспортер в сфере производства потребительской продукции». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

ООО «СибПрибор» работает над переработкой лекарственного сырья с 2008 года и выпускает продукцию под торговой маркой «Байкальская легенда». Как сообщает Союз «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири», компания имеет добровольную сертификацию в России и США, международный сертификат соответствия системы менеджмента безопасности пищевой продукции применительно к производству, фасовке, хранению, перевозке и реализации БАДов, и право применять к «Байкальской легенде» знак «Сделано в России».

Напомним, полиция Иркутска разыскивает виновника серьезного ДТП. В ночь на 20 мая на пересечении улиц Байкальской и Седова столкнулись две иномарки: Infiniti FX35 и Nissan Teana. Водитель и пассажир последней были госпитализированы с травмами. Владелец кроссовера скрылся с места аварии. Его просят самостоятельно явиться в подразделение Госавтоинспекции города для дачи объяснений.