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НовостиОбщество20 мая 2023 13:24

Иркутское предприятие, производящее, БАДы, получило «Золотой Меркурий»

Таковы итоги за 2022 год
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Иркутское предприятие, производящее, БАДы, получило «Золотой Меркурий»

Иркутское предприятие, производящее, БАДы, получило «Золотой Меркурий»

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Победителем Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2022 года стало иркутское предприятие. Компания заняла первое место в номинации «Лучшее предприятие-экспортер в сфере производства потребительской продукции». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

ООО «СибПрибор» работает над переработкой лекарственного сырья с 2008 года и выпускает продукцию под торговой маркой «Байкальская легенда». Как сообщает Союз «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири», компания имеет добровольную сертификацию в России и США, международный сертификат соответствия системы менеджмента безопасности пищевой продукции применительно к производству, фасовке, хранению, перевозке и реализации БАДов, и право применять к «Байкальской легенде» знак «Сделано в России».

Напомним, полиция Иркутска разыскивает виновника серьезного ДТП. В ночь на 20 мая на пересечении улиц Байкальской и Седова столкнулись две иномарки: Infiniti FX35 и Nissan Teana. Водитель и пассажир последней были госпитализированы с травмами. Владелец кроссовера скрылся с места аварии. Его просят самостоятельно явиться в подразделение Госавтоинспекции города для дачи объяснений.