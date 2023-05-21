Пьяный водитель Lexus врезался в фонарный столб на плотине ГЭС в Иркутске 21 мая

Пьяный водитель Lexus врезался в фонарный столб на плотине ГЭС. Фото: Госавтоинспекция Иркутска

В областном центре инспекторы ГИБДД разбираются в дорожно-транспортном происшествии, случившемся в около пяти утра 21 мая на плотине ГЭС. Там водитель за рулем Lexus врезался в фонарный столб. От удара фонарь наклонился прямо над проезжей частью. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутска.

- У 37-летнего автомобилисты были явные признаки алкогольного опьянения, - говорят полицейские. – Его с травмами госпитализировали в больницу.

Стоит отметить, что этим утром световую опору также снес автомобиль Subaru на Старо-Кузьмихинской улице. За рулем машины сидел 29-летний мужчина. ДТП произошло около 10 часов также 21 мая.

Еще один столб 21 мая водитель "Субару" снес на улице Старо-Кузьмихинская. Фото: Госавтоинспекция Иркутска

- Установлено, что молодой человек также управлял иномаркой в состоянии алкогольного опьянения, - отмечают инспекторы.

Причины автоаварий сейчас выясняются полицейскими. Напомним, что необычный инцидент с транспортом также произошел накануне в аэропорту Иркутска. Самолет был вынужден прервать взлет из-за того, что на взлетную полосу выбежала лиса - подробности.

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