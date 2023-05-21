Вагон с древесиной сошел с рельсов в Тайшетском районе Иркутской области. Фото: Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

В Иркутской области 21 мая в Тайшетском районе около десяти часов утра на участке пути необщего пользования у станции Новобирюсинская Красноярской железной дороги с рельсов сошел груженый древесиной вагон. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Причина и обстоятельства транспортного события устанавливаются, задержек в движении поездов не допущено, - отмечают в ведомстве.

Прокуратура проведет проверку. как уточнили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, произошел сход одной колесной пары, в происшествии никто не пострадал, опрокидывания вагона не допущено.

Напомним, что 21 мая в Забайкальском крае сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда, восемь из которых впоследствии опрокинулись. Семь вагонов были пустыми, один заполнен соей. Из-за происшествия поврежденными оказались двести местров пути и километр линий электропередач. Ущерб оценят экперты. Инцидент вызвал задержку и отмену некоторых рейсов – подробности.

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