В Братске простились с погибшим в зоне СВО Алексеем Садовниковым. Фото: Телеграм-канал мэра Братска Сергея Серебренникова

В Братске простились с погибшим во время специальной военной операции Алексеем Садовниковым. Он погиб при выполнении боевых задач. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр горда Сергей Серебренников.

- Родился Алексей Садовников в городе Вихоревка в ноябре 1993-го года, в 2002 году умерла его мама и он мальчик попал в детский дом, - поделился историей воина мэр Братска.

Детский дом также находился в Вихоревке, однако потом Садовников попал в Братск. В декабре прошлого года отправился в зону СВО по контракту.

- Гибель каждого земляка отзывается в сердцах людей глубокой скорбью, - говорит Сергей Серебренников. - Их имена навсегда останутся в истории города и страны.

У погибшего остались супруга и сын. Напомним, накануне в регионе сообщали о том, что минцифры области разработало маршрутизацию поступающих на госуслуги вопросов о СВО - подробности.

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