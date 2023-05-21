Маршрутизацию поступающих на госуслуги вопросов о СВО организовали в Иркутской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минцифры Иркутской области организовало и обеспечило маршрутизацию поступающих на госуслуги вопросов о специальной военной операции. Вопросы эти через Платформу обратной связи задают не только участники СВО, но и их родные. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе регионального правительства.

- Более 1000 сообщений о получении выплат, льготах и мобилизации рассмотрели и перенаправили в военную прокуратуру Иркутского гарнизона, военный комиссариат области, призывные комиссии муниципальных образований региона, другие федеральные и региональные ведомства, - пояснили специалисты.

Напомним, ситуация с паводками стабилизировалась в селе Ерема Катангского района. Все жители накануне вернулись в свои дома. Также на днях синоптики поделились прогнозом погоды на июнь. Каких сюрпризов или капризов ждать от небесной канцелярии - читайте здесь.

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