Водитель и пассажир легковушки погибли в ДТП с большегрузом в Шелеховском районе. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

Жизнь двух человек накануне унесло дорожно-транспортное происшествие в Шелеховском районе. На трассе столкнулись автомобиль Ниссан и большегруз. Удар был такой силы, что находившиеся в легковом автомобиле водитель и один пассажир погибли на месте. Еще одного травмированного пассажира Ниссана госпитализировали в больницу. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

- Водитель автомобиля Ниссан допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, - говорят полицейские. – Там и произошло столкновение.

На данный момент инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины трагедии. Напомним, в Иркутске и Иркутском районе за неделю с 15 по 21 мая зарегистрировано 20 ДТП, в них пострадали 26 человек, среди которых 7 детей. Кроме того, были зарегистрированы случаи нетрезвого вождения. Так пьяный за рулем Лексуса врезался в фонарный столб на плотине ГЭС, другой 29-летний нетрезвый водитель снес свтовую опору на улице Старо-Кузьмихинская.

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