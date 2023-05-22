Вода ушла из всех домов и со всех участков в Катангском районе Иркутской области

Ситуация с паводками стабилизировалась в Катангском районе Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Паводковая обстановка в Катангском районе стабилизировалась. Уровни воды в реках Нижняя Тунгуска и Непа опустились ниже критических отметок. По данным на утро 22 мая в данном районе Приангарья нет ни одного подтопленного дома или участка. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- За сутки освободились от воды три приусадебных участка в селе Ерема, - говорят спасатели. – Накануне все жители вернулись в свои дома.

Стоит отметить, что в селах сейчас устраняют последствия паводка, продолжают оказывать помощь населению, а также работает комиссия, которая оценивает ущерб от паводка. Напомним, от весеннего паводка в мае пострадали 196 домов. В зоне подтопления были семь населенных пунктов - Токма, Преображенка, Подволошино, Ерема, Непа, Ика, Бур.

Накануне иркутская «Комсомолка» писала о чудесном спасении имениницы и еще 26 человек из горящей многоэтажки. Пожарные добрались к месту за 6 минут, а на тушение пламени и вскрытия двери ушло минут десять - подробности.

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