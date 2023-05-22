Отопительный сезон в Иркутске официально закончился 22 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В понедельник, 22 мая, в Иркутске официально завершился отопительный сезон. Такое решение было принято на заседании комитета городского обустройства администрации города, сообщают в пресс-службе «Иркутской энергосбытовой компании».

- С 6 мая среднесуточная температура наружного воздуха в течении пяти суток подряд, была выше +8 градусов Цельсия. С этого момента на тепловых сетях города специалисты Участка тепловых сетей Ново–Иркутской ТЭЦ приступают к ремонтным работам и испытаниям оборудования, - рассказали в соцсетях Оператора тепловых сетей Иркутска. - Для их качественного выполнения необходимо временное ограничение подачи горячего водоснабжения в дома горожан.

Узнать о действующих и запланированных отключениях жители Иркутска могут на сайте «Иркутской энергосбытовой компании». Для этого в поисковой строке необходимо ввести адрес дома. Если найти его не удается, это значит, что отключений не планируется. Если же отопления или горячей воды нет - ремонтные работы проводит Управляющая компания.

Напомним, сегодня, 22 мая, погода в областном центре будет отличной. Небесная канцелярия смилостивилась над горожанами и приготовила еще один теплый денек. Днем воздух прогреется до +21…+23 градусов. Ни дождя, ни снега не ожидается, только ветер до 5-10 м/с (что не так уж и много). Однако солнце задержится в городе лишь на три дня. КП-Иркутск выяснила, когда вновь ждать дождей и слякоти.