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НовостиОбщество22 мая 2023 4:32

Свет отключили в части домов Куйбышевского и Октябрьского районов Иркутска

Восстановить электроснабжение обещают к 14:00
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Свет отключили в части домов Куйбышевского и Октябрьского районов Иркутска

Свет отключили в части домов Куйбышевского и Октябрьского районов Иркутска

Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Понедельник начался для некоторых жителей Куйбышевского и Октябрьского районов Иркутска с отключения света. Электричество перестало поступать в квартиры 11:21 по местному времени. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутской электросетевой компании.

- Под отключение попала часть домов на улицах Баррикад, Дорожная, Жигулевская, Зимняя, Молдавская, Напольная, Рябиновая, Сарафановская, Слюдянская, Советская, Ширямова, - уточнили в соцсетях компании.

Бригада Южных электрических сетей уже выехала к месту аварии, чтобы определить причину случившегося и устранить последствия. Специалисты пообещали завершить ремонтные работы до 14:00.

Напомним, в понедельник, 22 мая, в Иркутске официально завершился отопительный сезон. Такое решение было принято на заседании комитета городского обустройства администрации города.