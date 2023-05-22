Свет отключили в части домов Куйбышевского и Октябрьского районов Иркутска Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Понедельник начался для некоторых жителей Куйбышевского и Октябрьского районов Иркутска с отключения света. Электричество перестало поступать в квартиры 11:21 по местному времени. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутской электросетевой компании.

- Под отключение попала часть домов на улицах Баррикад, Дорожная, Жигулевская, Зимняя, Молдавская, Напольная, Рябиновая, Сарафановская, Слюдянская, Советская, Ширямова, - уточнили в соцсетях компании.

Бригада Южных электрических сетей уже выехала к месту аварии, чтобы определить причину случившегося и устранить последствия. Специалисты пообещали завершить ремонтные работы до 14:00.

Напомним, в понедельник, 22 мая, в Иркутске официально завершился отопительный сезон. Такое решение было принято на заседании комитета городского обустройства администрации города.