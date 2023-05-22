В Иркутске разыскивают водителя, который снес ограждение в сквере Кирова 20 мая Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В сквере Кирова вновь снесли ограждение. На этот раз во время транспортировки автомобиля «Жигули» лопнул буксировочный трос, из-за чего машину занесло. Виновники случившегося скрылись с места ДТП, теперь их разыскивает администрация города. Уточняется, что авария произошла в 16:35 в субботу и попала на камеру видеонаблюдения.

- Водителя, который снес ограждение в сквере Кирова 20 мая, призывают явиться в МКУ «Городская среда» до 17:00 22 мая для установления ущерба, - говорится в сообщении мэрии.

Напомним, в январе текущего года в районе гостиницы «Ангара» водитель внедорожника не справился с управлением и влетел в ограждение. Забрав с места ДТП оторванный бампер, виновник аварии скрылся. В соцсетях его попросили явиться с повинной и тот вскоре откликнулся, пообещав оплатить ремонт.

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Водителей транспортных средств призывают явиться в МКУ «Городская среда» по адресу: улица Академическая, 12, либо позвонить по телефону: 48-69-10.