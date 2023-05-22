В Иркутске Роспотребнадзор запустил "горячую линию" по вопросам детского отдыха Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 22 мая по 2 июня Роспотребнадзор проводит «горячую линию» по вопросам детского отдыха. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора Иркутской области в своих социальных сетях.

-Специалисты дадут ответы на вопросы о качестве и безопасности предоставления услуг детского отдыха. Также будут даны рекомендации по выбору лагеря и правильных сборах ребенка в лагерь, - говорят в ведомстве.

Все желающие могут обратиться за консультацией по телефонам 8(3952) 259-830 и 8(3952) 64-36-64.

Режим работы: понедельник-пятница с 09:00 до 17:00 часов, перерыв с 12:00 до 13:00.

Ранее сообщалось, что в сквере Кирова вновь снесли ограждение. На этот раз во время транспортировки автомобиля «Жигули» лопнул буксировочный трос, из-за чего машину занесло. Виновники случившегося скрылись с места ДТП, мэрия Иркутска в поисках этих людей.