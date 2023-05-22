В Иркутской области снизились цены на 10 продовольственных товаров Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из 25 продовольственных товаров первой необходимости цены снизились на 10 и практически не изменились на семь. Данные за период с 11 по 15 мая приводит служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Об этом сообщает ИА "Альтаир".

-Например, куриные яйца подешевели на 2,31%, а сливочное масло и гречневая крупа - на 0,82% и 0,47% соответственно. Также на 0,28% дешевле стало приобретать пшено и на 0,2% - черный чай, - пишет издание.

Говорят, что стали также дешевле подсолнечное масло, соль, ржаной хлеб.

В то же время стали дороже белокочанная капуста (+12,99%), морковь (+3,08%), репчатый лук (+2,48%). В ведомстве поясняют, что это сезонный фактор, такое повышение соответствует общероссийским тенденциям.

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Индекс потребительских цен составил в целом по России 100,04 процента, добавляют в ведомстве.