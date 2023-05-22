В планетарии Иркутска 23 мая 2023 года проведут наблюдения Луны и Венеры Фото: Иван МАКЕЕВ

Иркутский планетарий и Иркутское астрономическое сообщество проведут 23 мая наблюдения Луны и Венеры в России и Монголии. Об этом сообщает пресс-служба планетария в своих социальных сетях.

-Через телескоп у всех желающих будет возможность разглядеть горы и кратеры на Луне, а у Венеры будет видна фаза, - говорят в планетарии.

Известно, что в Иркутске наблюдения будут проводить рядом с планетарием (в 130-м квартале) с 20.30, в Железногорске-Илимском — с 22:00 в 13-м микрорайоне на площадке научно-фондового отдела музея им. Янгеля.

Ранее сообщалось, что из 25 продовольственных товаров первой необходимости цены снизились на 10 и практически не изменились на семь. Данные за период с 11 по 15 мая приводит служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области. Подробнее о том, какие продукты подешевели, а какие напротив поднялись в цене, а главное на сколько, вы можете прочитать в нашем материале.