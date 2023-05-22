В тепличных комплексах Иркутской области собрали первый урожай томатов и баклажанов Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Первый урожай баклажанов и томатов собрали в тепличных комплексах региона. Всего получено 76,8 тонны продукции, в том числе 9,9 тонны баклажанов и 66,9 тонны томатов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-В тепличных комплексах региона применяют современные технологии, которые дают возможность вести практически непрерывный производственный цикл, - поясняют областные власти.

Интересно, что в регионе можно выращивать не только огурцы и помидоры, но и баклажаны, а также различные сорта болгарских перцев, обратил внимание министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Ранее сообщалось, что Иркутский планетарий и Иркутское астрономическое сообщество проведут 23 мая наблюдения Луны и Венеры в России и Монголии. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.