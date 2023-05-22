В Иркутской области 23 мая 2023 года ожидаются дожди и грозы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода решила особо не радовать жителей Иркутской области теплом и солнцем. Скорее напротив - жителям региона придется встретить дожди и грозы. Об этом рассказали в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Иркутской области в социальных сетях.

-Так, например, 23 мая в области возможны порывы северо-западного ветра 15-19 метров в секунду, кратковременные дожди, грозы, - говорят в ведомстве.

Помимо этого, в ведомстве отмечают, что 23-25 мая, в западных, северных и верхнеленских районах ожидается высокая - четвертого класса - и чрезвычайная - 5 класса - пожароопасность лесов.

Также в МЧС заявили о том, что жителей Иркутской области ждут заморозки 23 мая - 0,-3°. Такая погода ждет тех, кто проживает в западных и северных районах.

Ранее сообщалось, что запланировано отключение холодной воды в Иркутске с 8 по 10 июня 2023 года. Оно произойдет в микрорайоне Синюшина гора, а также в микрорайоне Луговое.