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НовостиОбщество22 мая 2023 15:06

Иркутский академический драматический театр организуют читку четырех современных пьес

Артисты должны будут представить зрителям произведения
Елена СИНИЦА
Иркутский академический драматический театр организуют читку четырех современных пьес

Иркутский академический драматический театр организуют читку четырех современных пьес

Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова проведет читку четырех современных пьес. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Артисты должны будут представить зрителям произведения, обсудят их с ними. Так они смогут понять, по каким из них можно поставить интересные спектакли, - говорят в правительстве.

Театральная читка - уже довольно привычный процесс, изучив его вместе со зрителем, можно оценить потенциал текста и его жизнеспособность, комментирует главный режиссёр театра Станислав Мальцев.

Ранее сообщалось, что Иркутский планетарий и Иркутское астрономическое сообщество проведут 23 мая наблюдения Луны и Венеры в России и Монголии. Об этом сообщает пресс-служба планетария в своих социальных сетях. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.