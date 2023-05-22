Иркутский академический драматический театр организуют читку четырех современных пьес

Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова проведет читку четырех современных пьес. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Артисты должны будут представить зрителям произведения, обсудят их с ними. Так они смогут понять, по каким из них можно поставить интересные спектакли, - говорят в правительстве.

Театральная читка - уже довольно привычный процесс, изучив его вместе со зрителем, можно оценить потенциал текста и его жизнеспособность, комментирует главный режиссёр театра Станислав Мальцев.

Ранее сообщалось, что Иркутский планетарий и Иркутское астрономическое сообщество проведут 23 мая наблюдения Луны и Венеры в России и Монголии. Об этом сообщает пресс-служба планетария в своих социальных сетях. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.