Вода из-под крана и ожидание 1,5 часа: чем остался недоволен рэпер Homie после концерта в Иркутской области

Приехав в Иркутскую область, рэпер Homie отправился на Байкал. Фото: личный архив Антона Табала.

«Встретили по-тайшетски». За все мои концертные годы было много разных приключений, но после концерта в городе Тайшет, мой словарный запас пополнился новой фразой, - поделился в соцсетях белорусский рэпер Антон Табала, известный под псевдонимом Homie. Что же не устроило артиста?

- Я совершенно не капризный человек в плане еды, и по меркам артистов у меня довольно стандартные запросы, - уверяет он подписчиков.

По словам исполнителя хита «Безумно можно быть первым», вместо запрошенных пяти бутылок воды организаторы принесли в гримерку графин с водой из-под крана, объяснив гостю, что она чистая. Не понравился рэперу и внешний вид мясной нарезки, которую пришлось ждать 1,5 часа.

- А людям, которые пришли на концерт в городе Тайшет, хочу сказать спасибо! Поддержка на высоте, - поблагодарил фанатов Homie.

В Приангарье певец также выступил в Ангарске и Братске. После выступлений он отправился в Листвянку, чтобы увидеть своими глазами Байкал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Обнимать не менее 60 раз и говорить добрые слова»: названы 5 самых необычных вакансий в Иркутске. (подробности)