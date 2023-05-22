«Обнимать не менее 60 раз и говорить добрые слова»: названы 5 самых необычных вакансий в Иркутске

В регионе нашлись необычные вакансии, которые требуют от кандидатов на должность особых навыков и умений. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Как и в любом регионе, в Иркутской области всегда можно найти необычные вакансии, которые требуют от кандидатов на должность особых навыков и умений. Каких? Узнала КП-Иркутск. Рейтинг составили совместно с Avito. Работа в Иркутской области и HeadHunter Сибирь.

Наставник-обниматель

Одна из самых ярких вакансий на рынке труда в регионе – предложение детского спортивного клуба, которому требуется… наставник-обниматель.

- Главной задачей специалиста будет «не менее 60 раз в день обнимать и говорить добрые слова довольным маленьким клиентам, проводить тренировки и помогать ученикам достигать новых вершин!», - говорится в тексте публикации.

Помимо стандартных требований, таких как общительность и работа в команде, от кандидата на должность ожидают и небанальных талантов, например, способность улыбаться глазами и умения хвалить без повода. Мало того, что работа непыльная, так еще и платить готовы хорошо – ежемесячный доход обещают до 70 тысяч рублей.

Правда, кто будет считать количество объятий, как проверят, выполнена ли дневная норма, не уточняется.

Автоняня

Еще один из детских центров Иркутска ищет в свой штат автоняню. Предъявляемые требования к соискателю: опыт вождения от трех лет и личный автомобиль. Что входит в обязанности? Автоняня должна (или должен) с восьми утра сопровождать группу ребятишек от 2 до 3 человек от дома до детского центра. Выше шансы получить эту работу у тех, кто обладает пунктуальностью и ответственностью. Работодатель обещает заработную плату от 15 до 30 тысяч рублей, до вычета налогов.

Кофе-леди или кофе-мен

Если вы отличаете «эспрессо» от «экспрессо», с легкостью создаете настоящие шедевры на пенке в маленьких чашках, но считаете, что называть себя обычным бариста довольно скучно? Тогда обязательно попробуйте себя в роли кофе-мена или кофе-леди в одной из крупнейших компаний региона. В обязанностях: готовить кофе в современных кофемашинах, заваривать чай и знать правила чайной церемонии, вести хозяйственную деятельность, вовремя пополнять запасы провизии и следить за чистотой рабочего места. Уровень зарплаты в объявлении не указан.

Гейм-дизайнер

Целыми днями проводить время за играми и получать за это деньги? Вот она, работа мечты! Еще одна редкая вакансия в Иркутске рассчитана на знатока индустрии настольных игр. Гейм-дизайнер будет разрабатывать концепции новых игр, создавать и тестировать прототипы, проектировать иллюстрации и элементы графического дизайна, улучшать выпущенные настолки на основе отзывов и анализировать тренды рынка. Работать нужно полный день в удаленном режиме. Чтобы получить приглашение на собеседование, кандидат должен отправить портфолио и идеи. Заработная плата такого сотрудника составит от 30 тысяч рублей.

Охотник за головами

Студия рекрутинга из Иркутска ищет охотника за головами. За фантастическим названием стоит вполне деловой функционал – проводить кадровые перестановки и аудит специалистов, открывать вакансии и привлекать профессиональных сотрудников в команду клиентов компании. Преимуществом для кандидатов станет опыт ведения деловых переговоров. Компания предлагает свободный график работы и заработную плату 70-90 тысяч рублей.

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