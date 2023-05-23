Ход обновления социальных объектов в Черемхово оценили депутаты ЗакСобрания Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Спикер Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников и депутат областного парламента Виктор Побойкин посетили Черемхово, чтобы оценить работы на социальных объектах. Так, капитальный ремонт во Дворце культуры «Горняк» подрядчик обещает завершить до конца текущего года. На эти цели было выделено 104 миллиона рублей.

В это время в центре города ведется строительство многоквартирных домов в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Пять девятиэтажных блок-секций на 225 квартир готовы почти на 40%.

Теперь в этом районе остро стоит вопрос о возведении детского сада, который точно понадобится при заселении нового жилья. Уже сейчас местные жители тратят по 40 минут, чтобы пешком добраться до ближайшего дошкольного учреждения.

Напомним, на заседании Думы Иркутска накануне обсуждали возможность увеличить количество мер социальной поддержки молодых педагогов. Сегодня их насчитывается шесть. Было озвучено предложение выплачивать учителям по 15 тысяч рублей на погашение ипотеки. Департамент образования администрации города взял этот вопрос в работу.