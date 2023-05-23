В Иркутске молодым учителям предложили выплачивать по 15 тысяч рублей на погашение ипотеки

Молодым учителям предложили выплачивать по 15 тысяч рублей на погашение ипотеки в Иркутске Фото: Даниил ОПАРИН

На заседании Думы Иркутска накануне обсуждали возможность увеличить количество мер социальной поддержки молодых педагогов. Было озвучено предложение выплачивать учителям по 15 тысяч рублей на погашение ипотеки. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

- Департамент образования администрации города взял этот вопрос в работу, - отметили специалисты.

Сейчас в областном центре существует шесть мер поддержки для педагогических работников. Существует возможность применять повышающие коэффициенты при начислении зарплаты для молодых учителей, также молодым педагогам могут предоставить 100 тысяч рублей в качестве единовременной выплаты, ежемесячную компенсацию расходов на оплату найма жилья. Еще педагоги могу получить жилые помещения в муниципальных общежитиях города, соцвыплату на частичную оплату строительства жилья и приобретения жилого помещения.

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