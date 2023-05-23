Житель Слюдянского района не поменял проводку и лишился в пожаре дома Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Крупный пожар произошел накануне вечером, 22 мая, в поселке Утулик Слюдянского района. На улице Пушкина огонь уничтожил дом, летнюю кухню и баню. Жильцы чудом успели выбежать на улицу и спастись. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- За месяц это был уже второй выезд пожарного подразделения на данный адрес, - отмечают в ведомстве. - Причиной пожара в обоих случаях послужило тепловое проявление электрического тока.

В конце апреля у хозяина дома сгорели гараж, мастерская и птичник, так как все постройки находились близко друг к другу. Специалисты посоветовали сибиряку заменить старую проводку и не допускать соединения медных и алюминиевых проводов. Однако мужчина не прислушался и в результате потерял крышу над головой.