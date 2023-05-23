Паром «Семен Батагаев» начал ходить на остров Ольхон с 23 мая. Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области

Паром «Семен Батагаев» начал осуществлять перевозки на остров Ольхон с 23 мая. Об этом сообщают в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области.

- Сейчас он выполняет 15 рейсов в сутки, - отмечают в региональном минтрансе.

Напомним, с 9 мая на остров начал ходить «Дорожник». Он выполняет по 20 рейсов в день. также работает «Балаганск - Игжей».

Расписание.

Оценить обстановку на переправе на Ольхон, очередь на паром можно в разделе «Дороги online» по ССЫЛКЕ. С полным расписанием паромных переправ можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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