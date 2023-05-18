Не Байкалом едины: рассказываем, куда можно отправиться в летний отпуск из Иркутска

Как правило, жители нашего региона стремятся провести свой отпуск в тепле и на море. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Лето – время отпусков. Многие планируют отдых заранее, а кто-то к этому вопросу еще не приступил. «Комсомолка» подготовила обзор, куда можно поехать за новыми впечатлениями из Иркутска, и сколько это стоит.

Как обычно – в Таиланд или Турцию

- Как правило, жители нашего региона стремятся провести свой отпуск в тепле и на море, - рассказывает менеджер одной из крупных турфирм Мария Дмитриева. – У иркутян есть возможность отдохнуть за границей. И самый простой вариант – это Таиланд. На сегодняшний день есть рейсы в Бангкок и Пхукет. Они заявлены на этот сезон с определенной периодичностью.

Стоимость десятидневного путешествия составит от 65 000 рублей на человека. На данный момент все ковидные ограничения для поездки в Таиланд сняты: не нужны ни сертификаты, ни ПЦР-тесты.

Единственный минус – это «низкий» сезон. В это время в страну улыбок вместе с солнцем приходят дожди, а на большинстве пляжей Пхукета поднимаются большие волны. Однако, несмотря на это, гости из разных уголков мира находят здесь туристическую привлекательность во все времена года.

На данный момент все ковидные ограничения для поездки в Таиланд сняты: не нужны ни сертификаты, ни ПЦР-тесты. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

- С 4 июля из Иркутска также должны полететь прямые рейсы в Турцию. Эта страна продолжает пользоваться стабильным спросом у любителей пляжного отдыха, - рассказывает Мария. – И это объяснимо. Высокий сезон, хорошие отели, отдых по системе «все включено».

Стоимость путевок в солнечную Турцию может меняться с каждым днем. 10-дневный тур в среднем обойдется около 170 000 рублей на двоих.

Туроператоры обещают, что с въездом в страну проблем не возникнет. Нужен только загранпаспорт. ПЦР-тесты, справки о вакцинации от COVID-19 и виза не понадобятся.

- Что касается Вьетнама, здесь ситуация сложнее, - рассказывает Мария. - На данный момент с начала июня заявлены регулярные рейсы в столицу Вьетнама, Ханой. Но это не пляжное направление. Поэтому тем, кто планирует отдохнуть на море, придется путешествовать по Вьетнаму с пересадками, покупать билеты на внутренние линии, чтобы добраться до курортной зоны. А это дополнительные деньги и время. Средняя стоимость по направлению Ханоя-Нячанг туда-обратно составит 12-15 тысяч рублей на человека.

В конце мая также возобновятся прямые регулярные рейсы из Иркутска в столицу Китая. Самолеты будут летать в Пекин два раза в неделю, по четвергам и субботам.

- Однако это направление больше подходит для индивидуальных путешественников, которые любят экскурсионные туры, - рассказывает Мария. – Можно по внутренним авиалиниям улететь на остров Хайнань – это один из самых популярных курортов Поднебесной. Но перелет довольно дорогой. В среднем от 30 тысяч рублей на человека.

«Не нужна нам заграница, и в России хорошо!»

Если вы любите путешествовать по России, то туроператоры могут предложить несколько популярных направлений.

Сочи остается главным и всем известным городом-курортом на побережье Черного моря. Прямой рейс из Иркутска будет, несмотря на действующие запреты авиасообщения на юге. Бронировать отели и гостиницы лучше, как можно раньше: найти недорогое и свободное жилье у моря в сезон бывает нелегко. В среднем условия, которые предоставляют в турах одинаковые: стандартный двухместный номер, шведский стол, расстояние отеля от моря в 1-2 километра, рестораны, бары. При желании можно на поезде из Сочи отправиться в близлежащие города – Анапа, Геленджик, Севастополь, Туапсе, Ялта. Регулярные рейсы из Иркутска до Сочи будут осуществляться ежедневно. Стоимость билета в июне от 27 тысяч туда-обратно на человека, в июле, в самый пик, уже от 36 тысяч рублей.

Сочи остается главным и всем известным городом-курортом на побережье Черного моря. Фото: Олег УМАРОВ

В списке популярных мест значится и горный Алтай. Сибиряки с удовольствием отправляются на отдых в санатории Белокурихи. Правда, это не экскурсионный тур, а больше самостоятельное путешествие. Расстояние из Иркутска до «русской Швейцарии» можно с легкостью преодолеть на автомобиле, потратив примерно двое суток в пути.

КСТАТИ

А что насчет Крыма?

- Есть определенное количество туристов, которые предпочитают отдых в Крыму. Но из нашего региона таких единицы. Все-таки не каждый осмелится на столь долгий путь. Сначала нужно добраться до Сочи, затем пересесть на поезд (но жд-сообщение еще не восстановлено) или на автобус - и до Симферополя. Учитывая дальность нашего региона, наверное, это не целесообразно, - подчеркивает Мария.

Сколько на это уйдет времени? Минимум 16 часов в дороге… Да и по карману вдобавок ударит. Перелет до Сочи недешевый сам по себе, а если плюсом брать билеты на поезд или автобус, - тем более.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На Байкал?

Ну и основным направлением для жителей Приангарья все же остается Байкал. Несмотря на то, что сюда приезжают туристы со всей страны, найти свободные места в отелях и турбазах все еще пока возможно. Стоимость проживания за сутки в благоустроенном номере среднего класса составляет от 5000 рублей (за дом, как правило, на двоих).

Ну и основным направлением для жителей Приангарья все же остается Байкал. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Есть определенные отели и гостевые дома, которые наиболее популярны среди туристов. Конечно, в них уже проблематично найти свободные номера в июле и августе. Но если обратить внимание на туристические базы, которые расположены в соседних бухтах, то можно без проблем отыскать для себя жилье. Многие местные жители также сдают комнаты. И стоит такое размещение значительно дешевле – от 800 рублей за человека. Несомненно, самыми популярными направлениями остаются остров Ольхон и пролив Малое море, - подытоживает нашу беседу Мария.

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