Свои овощи круглый год: как получить три урожая за сезон, если у вас огород в 1,5 сотки

Сибирячка ведет блог в соцсетях на протяжении трех лет. Фото: личный архив героини публикации

Биолог по образованию и менеджер по профессии Виктория Анпилогова вот уже три года делится в соцсетях лайфхаками богатого урожая. Для своих подписчиков, а их больше 99 тысяч, сибирячка известна под ником Огородница Вика. Самое удивительное, что контент женщина умудряется делать круглый год. Зимой «грядки» располагаются прямо в доме, а весной перекочевывают на участок в 1,5 сотки. Несмотря на скромные размеры своего сада, за один сезон женщина «выжимает» из него три волны овощей и зелени! И это в столице Восточной Сибири, где климатическое лето наступает лишь во второй половине июня и даже позже. Путь к созданию популярного блога для Виктории связан с личной историей, которой она согласилась поделиться с КП-Иркутск.

Выжила ради своей семьи

Сегодня Виктории Анпилоговой 40 лет. Она любимая жена и мама троих сыновей. Старшему из парней 18, младшему – 6. В косметической компании женщина трудится в должности менеджера, однако работать больше 4 дней в неделю не может физически – на здоровье сказываются старые травмы.

В 2019 году Виктория пережила клиническую смерть. Фото: личный архив героини публикации

- В 2012 году упала с лестницы и получила сложный перелом позвоночника, - вспоминает сибирячка. - Пришлось учиться ходить заново. Из-за травмы до сих пор не чувствую некоторые части ног. А в 2019 году я сильно заболела, как оказалось позже, это была пневмония. В конце января во время обследования в Москве меня поместили в реанимацию. Из одного легкого врачам приходилось выкачивать гной с помощью дренажа и дважды вводить меня в искусственную кому. За это время произошла остановка сердца. Но я выжила ради своей семьи. Домой вернулась только через два месяца.

Женщина признается, что гуру рассады и удобрений была не всегда. Впервые посадить что-то своими руками ей пришлось после строительства дома в 2010 году. Как раз и образование биолога пригодилось – урожай вышел хорошим. Так и завертелось-закрутилось. Но до блогерства было еще далеко.

- В теплице я хранила ящик с записями о том, какие семена использовала, как ухаживала за растениями, как лечила их от болезней и так далее. Но в 2020 году сын решил помочь мне полить грядки и намочил тот самый ящик. В один момент бумаг не стало. Так я завела аккаунт в соцсетях и вела что-то вроде личного дневника. Но людям понравились мои рассказы с огорода, и они просили записывать еще.

В своем блоге многодетная мама делится лайфхаками и хитростями богатого урожая.

Виктория говорит, что не стесняется рассказывать на многотысячную аудиторию о том, через какие трудности ей когда-то пришлось пройти. Она верит, что вернулась к жизни благодаря близким людям и любимому увлечению.

Огород круглый год

Попробовав овощи «собственного производства», семья Анпилоговых больше не смогла вернуться к продуктам из супермаркета.

- Это просто невкусно, - говорит собеседница КП-Иркутск. – Из-за большого количества минеральных удобрений такие овощи быстро растут, но также быстро портятся.

Сначала женщина постепенно начала заполнять горшочками с рассадой подоконники своего дома. Но когда тех перестало хватать, установила в кладовке фитолампы и выделила для растений отдельный стеллаж. Так, в феврале у заядлой огородницы цветет арбуз, а на ветках краснеют томаты черри.

Так выглядит кладовка сибирячки круглый год. Фото: личный архив героини публикации

Начинаем высаживать рассаду в апреле

- Еще 10 лет назад мы с мужем придумали, как весной утеплить теплицу, чтобы начинать посадки в середине апреля, когда в Иркутске еще преобладают заморозки, - делится хитростями блогер. - Крышу изнутри плотно застилаем пленкой, а стены - укрывным материалом. Разница в температуре на 5-7 градусов. Иначе тепло, даже от включенного обогревателя или генератора, при похолодании быстро выветривается. Еще один важный момент – высокие грядки, они тоже помогают растениям не замерзнуть. Затем готовим почву: перекапываем грунт и добавляем на глаз рыбную или костную муку. Это прекрасная подкормка. Первыми в теплицы, у меня их две, я высаживаю помидоры. Лучшего всего брать ранние и детерминантные сорта, то есть невысокие. Вторую партию рассады на смену первой высаживаем в июне. Для этого подойдут мясистые, крупноплодные сорта. К слову, томаты для заготовок я высаживаю отдельно, на открытой земле. Заключительная высадка проходит в августе-сентябре. Лучше всего подойдут сливовидные сорта, так как они дозревают дома и долго хранятся. Этого урожая нашей семье хватает до января, еще и родственников угощаем.

Помидоры семья высаживает в середине апреля. Фото: личный архив героини публикации

Важно! Ближе к концу мая укрывной материал лучше снять. А с наступлением лета вместо пленки накрыть крышу теплицы затемняющей сеткой, подобные продаются на любом маркетплейсе. Это необходимо для того, чтобы не перегреть растения. Оптимальная температура для помидоров +18…+28 градусов. Иначе распустившиеся цветы опадут и плодов не будет. Такой же исход ожидается при похолодании в теплице до +5 градусов и ниже. Не забывайте баловать их удобрениями: золой, дрожжами, травяными настоями и смесью коровяка с водой.

- «Взрослую» рассаду огурцов с уже показавшимися плодами высаживаем через неделю после помидоров, - продолжает рассказывать Виктория. – Они легче переносят жару, однако при температуре выше +30…+35 градусов есть риск заражения паутинным клещом. Также растения реагируют на резкий перепад температур. Выкапывать и заменять их на новые можно постепенно, когда те заболели или уперлись макушкой в потолок.

Также сибирячка отмечает, что длинноплодные сорта прекрасно чувствуют себя в любое время года, когда короткоплодные лучше всего выращивать летом. Подкрепиться огурцы любят компостом, коровьим или конским навоз, куриным пометом и настойкой травы.

- Делайте для души! – заключает Виктория. - Я занимаюсь садоводством из любви к семье, растениям и природе, поэтому у меня все получается.

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