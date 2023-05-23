Доход губернатора Иркутской области в 2022 году вырос на 25,5% Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев задекларировал за 2022 год доход в размере 6,9 млн рублей. Документ традиционно разместили на сайте правительства региона. Из него следует, что по сравнению с 2021-м прибыль главы Приангарья увеличилась на 1,4 миллиона рублей или на 25,5%, пишет ИА IrkutskMedia.

Также в декларации перечислена собственность Игоря Кобзева. Это земельный участок площадью 0,05 га, квартира площадью 138,4 «квадратов» и гараж. В долевой собственности - квартира площадью 47,5 квадратных метров и еще один гараж. В пользовании у губернатора жилой дом площадью 350,9 «квадратов», два земельных участка по 0,19 га и 0,15 га, квартира в 107,1 квадратных метров.

Как и в прошлые годы, супруга главы региона задекларировала нулевой доход. Однако вместе с этим она является владелицей иномарки BMW X6. В пользовании: квартиры по 138,4 и 107,1 «квадрата», жилой дом площадью 350,9 квадратных метров и земельный участок.

Напомним, в 2021 году прибыль Игоря Кобзева составила 5 505 613,65 рубля. Тогда он вошел в десятку самых обеспеченных чиновников региона. В 2020-м эта сумма была значительно больше - 7,7 миллионов. А в 2019-м прибыль составляла 10,8 миллионов.

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