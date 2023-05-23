Тело рыбака обнаружили в реке Туманшет в Иркутской области Фото: Иван МАКЕЕВ

В Тайшетском районе завершились поиски тела погибшего на реке Туманшет мужчины. Трагедия произошла 10 мая текущего года. Двое приятелей ловили рыбу, когда один из них начал тонуть. Став свидетелем случившегося, сибиряк обратился в МЧС и полицию, но спасти друга не удалось, пишет ИА «Тайшет24».

- Известно, что оба рыбака были без спасательных жилетов, - отмечают в информагентстве.

Напомним, сразу три жизни унес страшный пожар в Иркутской области в ночь на 23 мая. После тушения на пепелище спасатели обнаружили тела женщины и двух ее детей. Мальчику было 13 лет, его сестренке - 8. СК завел уголовное дело, сотрудники прокуратуры проконтролируют ход расследования.