«Тела нашли под завалами»: женщина и двое ее детей сгорели заживо в Иркутской области

Погибшему мальчику было 13 лет его сестренке - 8. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Вновь пожар унес сразу несколько жизней в Иркутской области. На этот раз трагедия произошла в Казачинско-Ленском районе. В ночь на 23 мая в поселке Магистральный загорелся деревянный дом. Жильцы одной из квартир почувствовали запах гари и поспешили выйти на улицу. Шесть человек остались невредимы, но пламя обнаружили слишком поздно. Когда чудом уцелевшая семья позвонила спасателям, огонь полностью охватил дом и находящиеся поблизости хозяйственные постройки.

- На момент прибытия пожарных строения горели на площади 278 квадратных метров, произошло обрушение строительных конструкций, - рассказали корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Спустя два часа с момента вызова, в 5:51 открытое пламя было потушено.

Спасатели тушили пожар почти два часа. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Но самое страшное ждало впереди – под завалами второй квартиры спасатели нашли тела 40-летней женщины, ее 13-летнего сына и 8-летней дочери. Муж погибшей приехал к дому, когда на месте уже работали сотрудники МЧС.

- Квартира не была оборудована автономным пожарным извещателем, и узнать о начавшемся пожаре в их жилье люди не смогли, - отмечают в ведомстве.

Все, что осталось от двухквартирного дома. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В региональном Следкоме завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Прокуратура Казачинско-Ленского района проконтролирует ход и результаты расследования.

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