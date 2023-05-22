Дело иркутянина, который угрожал сбросить ребенка с 14-го этажа, суд отправил на новое рассмотрение

Дело иркутянина будут рассматривать вновь с самого начала. Фото: Андрей СИНЬКОВ

Иркутский областной суд заново рассмотрит дело иркутянина, который угрожал сбросить ребенка с 14-го этажа.

Это громкое происшествие случилось в июле 2021 года в одном из многоэтажных домов на улице 1-ая Советская в Иркутске. Как сообщали в региональном МВД, 34-летний мужчина стоял на карнизе балкона со своим трехлетним сыном на руках, требовал привести супругу, которая подала на развод.

В течение нескольких часов соседи по лестничной площадке, сотрудники полиции, психолог МЧС, инспектор по делам несовершеннолетних и мать ребенка уговаривали иркутянина вернутся в квартиру. В итоге мужчина сдался. Там его задержали сотрудники ОМОНа. Позже Следственный комитет возбудил в отношении отца мальчика уголовное дело по статье «Приготовление к убийству малолетнего ребенка.

Расследование продолжалось практически целый год. Дело поступило в Октябрьский районный суд в июне 2022 года. Мужчину обвиняли по пяти эпизодам преступления – незаконное лишение свободы человека – сына, причинение легкого вреда здоровью жене, в угрозе ей убийством, в грабеже супруги с применением насилия и в покушении на убийство их малолетнего ребенка.

Как сообщала пресс-служба Октябрьского суда, иркутянин заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. Сибиряка признали виновным по двум эпизодам – это удержание человека в неволе и причинение легкого вреда здоровью жене, по остальным они провозгласили вердикт: «Не виновен».

- Согласно действующему законодательству, оправдательный вердикт коллегии присяжных обязателен для суда и влечет за собой постановление оправдательного приговора, - говорится в сообщении пресс-службы Октябрьского районного суда. – С учетом всех обстоятельств, суд назначил наказание виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев.

Но так как с июля 2021 года обвиняемый находился в СИЗО, этот срок зачли ему как отбытое наказание. Мужчину освободили из-под стражи в зале суда 1 декабря прошлого года.

И вот новый поворот в нашумевшей истории. Дело иркутянина будут рассматривать вновь с самого начала.

- Иркутский областной суд отменил приговор суда. Дело будет направлено в Октябрьский районный суд Иркутска на новое рассмотрение, - рассказали пресс-службе Иркутского областного суда.

КП-Иркутск связалась с бывшей женой иркутянина. Женщина рассказала, что с тех пор, как экс-супруг вышел из-под стражи в зале суда, она не виделась с мужчиной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Обнимать не менее 60 раз и говорить добрые слова»: названы 5 самых необычных вакансий в Иркутске (подробнее)

Пассажир рейса Иркутск-Благовещенск пытался покончить с собой в самолете (подробнее)

Водитель и пассажир легковушки погибли в ДТП с большегрузом в Шелеховском районе (подробнее)