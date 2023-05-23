«Может работать не один»: полицейские разыскивают серийного автоугонщика, который орудует возле детских садов

Если вы узнали человека на фото - обратитесь в полицию. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сразу несколько заявлений об угоне автомобилей поступили в дежурную часть отдела полиции № 8 в Иркутске. Примечательно, что жертвами стали исключительно женщины. Территория совершенных преступлений - Ленинскй округ.

- Как установили оперативники, все преступления имели схожий характер, - сообщают КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Злоумышленник угонял транспорт, оставленный на парковках рядом с детскими садами, пока потерпевшие передавали детей воспитателям.

Изучив записи с камер уличного видеонаблюдения, оперативники установили возможного подозреваемого. На вид это мужчина в возрасте 35-40 лет с крепким телосложением, тип лица - европейский, рост примерно 175-180 сантиметров. Жителей Иркутска просят внимательно посмотреть на фото - если вам знаком этот человек, сообщите в полицию.

Вместе с этим, сыщики не исключают, что серийный автоугонщик работает не один. Существует версия, что фигурантов несколько.

ВАЖНО

Полиция просит граждан, узнавших мужчину, изображенного на кадрах, сообщить по телефонам: 8(3952) 32-00-02, 21-68-05, 8-902-769-6611 или 02 (102 с любого сотового оператора связи).

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