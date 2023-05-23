В Иркутской области завели дело из-за повреждения объекта культурного наследия Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутской области по материалам прокуратуры заведено уголовное дело о повреждении объекта археологического наследия с причинением ущерба в размере 6,8 миллиона рублей. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры региона и МВД.

-В апреле текущего года работники геологоразведочной организации осуществляли взрывные сейсморазведочные работы в районе левого берега реки Тальма на территории Качугского района. Работы были выполнены с нарушением, из-за чего и разрушился объект культурного наследия, - говорят в ведомствах.

Теперь дело завели по статье о нарушении требований сохранения объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Тайшетском районе завершились поиски тела погибшего на реке Туманшет мужчины. Трагедия произошла 10 мая текущего года.