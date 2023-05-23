В Иркутской области в ночь на 23 мая 2023 года на пожаре погибли женщина и двое детей. Фото: СКР Иркутской области

В Казачинско-Ленском районе заведено уголовное дело по факту гибели на пожаре женщины и двух ее детей. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Иркутской области в своих социальных сетях.

-Все случилось ночью 23 мая в поселке Магистральный Казачинско-Ленского района. В двухквартирном деревянном доме произошел пожар. Как итог, погибла женщина и ее дети - мальчик 13-ти лет и девочка 8-ми лет, - говорят в следственных органах.

К месту происшествия незамедлительно выехали следователи. Сейчас заведено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Теперь следственные органы устанавливают причины пожара. Сейчас на месте происшествия работают эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС. Также на данный момент допрашивают свидетелей произошедшего и родственников погибших.

Как ранее писала КП-Иркутск, квартира не была оборудована автономным пожарным извещателем, и узнать о начавшемся пожаре в их жилье люди не смогли.