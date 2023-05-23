В Иркутской области 22 мая 2023 года в ДТП с перевернувшимся ЗИЛ погиб пассажир

Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

Сотрудники Госавтоинспекции Иркутской области разбираются в обстоятельствах ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

-Вечером 22 мая в поселке Ручей Усть-Кутского района 42-летний водитель автомобиля ЗИЛ 131 ехал не с безопасной скоростью, как итог - не справился с управлением. Машина опрокинулась, - говорят в ведомстве.

При этом сообщается, что в фургоне авто ехали три пассажира. Один из них скончался от полученных травм, а остальные и сам водитель госпитализированы в медучреждение.

Также известно, что водитель-нарушитель не был вписан в страховой полис ОСАГО. Сейчас проводится проверка. Сотрудники ГИБДД в очередной раз призвали водителей соблюдать скоростной режим, правила перевозки пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Казачинско-Ленском районе заведено уголовное дело по факту гибели на пожаре женщины и двух ее детей.