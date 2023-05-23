Иркутская область станет участником проекта по дистанционному наблюдению за здоровьем Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Иркутская область оказалась в числе регионов страны, где в режиме эксперимента будут реализовывать проект федерального министерства здравоохранения. Речь идет о проекте, предполагающем дистанционное наблюдение за состоянием здоровья жителей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

-Конкретно в Иркутской области пилотными участниками проекта станут два медучреждения - Иркутская районная больница и Иркутская городская клиническая больница № 8, - рассказал глава региона Игорь Кобзев.

Известно, что сейчас областное министерство здравоохранения подготавливается к запуску проекта в регионе. Также прорабатывается вопрос интеграции региональных информационных систем в единую платформу проекта.

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