В Нижнеудинске Иркутской области исследуют 80 объектов историко-культурного наследия Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Нижнеудинске начато обследование всех зданий, которые имеют статус выявленных объектов историко-культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

-В планах изучить 80 построек. В их числе жилые дома, здание бывшей синагоги, Никольская церковь, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Сейчас эксперты ведут камеральные исследования, изучают соответствующую документацию. В начале июня они выедут на объекты. Муниципалитет должен будет оказать помощь экспертам в части организации доступа в помещения.

Еще одно направление исследования объектов - работа с архивами, ведь именно они могут помочь, например, более точно установить дату постройки.

Ранее сообщалось, что Иркутская область оказалась в числе регионов страны, где в режиме эксперимента будут реализовывать проект федерального министерства здравоохранения.