Примерно 200 тысяч жителей Иркутской области прошли диспансеризацию с начала 2023 года Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Около двухсот тысяч жителей Иркутской области прошли диспансеризацию и профилактические медицинские с начала 2023 года. Такие данные приводит пресс-служба правительства региона.

-Всего в этом году в регионе диспансеризации и каким-либо профилактическим медосмотрам подлежат около 670 тысяч человек, - говорят в правительстве.

Благодаря этим мероприятиям можно выявить факторы риска развития заболеваний, которые могут привести к преждевременной смертности, а также инвалидизации.

Сейчас в области работает 47 передвижных медицинских комплексов. Только за прошлый год они выезжали около двух тысяч раз, приняли порядка ста тысяч пациентов.

Ранее сообщалось, что Иркутская область оказалась в числе регионов страны, где в режиме эксперимента будут реализовывать проект федерального министерства здравоохранения.