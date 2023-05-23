В Забайкалье проживший в лесу 14 лет бездомный мужчина устроил пожар Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нерчинском районе Забайкалья потушили лесной пожар 23 мая 14.00. Как пишет ИА ChitaMedia, ссылаясь на местное министерство природы, пожар устроил бездомный мужчина, который находился в лесу 14 лет.

-Пожар разгорелся еще 22 мая, а за сутки распространился на площади в 80 га. Как оказалось, виновником оказался мужчина без определенного места жительства - он оставил костер непотушенным, так как ушел за дровами, - пишет издание.

Когда пламя начало распространятся, мужчина испугался и убежал. Он признал свою вину, пообещав, что такого больше не повторится.

Лесники Забайкальского края продолжают ловить поджигателей Подробнее: https://chitamedia.su/news/1509586/?from=131 Подробнее: https://chitamedia.su/news/1509586/?from=131