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НовостиОбщество23 мая 2023 14:37

В Братске Иркутской области 23 мая 2023 года произошел пожар на судне "Дельфин"

Причина - короткое замыкание
Елена СИНИЦА
В Братске Иркутской области 23 мая 2023 года произошел пожар на судне "Дельфин". Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

В Братске Иркутской области 23 мая 2023 года произошел пожар на судне "Дельфин". Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка по факту возгорания на судне в городе Братске Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

-Известно, 23 мая около 03.00 по местному времени произошло возгорание на судне "Дельфин". Как итог, повреждены каюта и камбуз, - рассказывает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания. Сейчас пожар уже ликвидирован сотрудниками МЧС.

Транспортная прокуратура установит все обстоятельства произошедшего, при наличии оснований примет меры реагирования.

Ранее сообщалось, что сотрудники Госавтоинспекции Иркутской области разбираются в обстоятельствах ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.