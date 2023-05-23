В Братске Иркутской области 23 мая 2023 года произошел пожар на судне "Дельфин". Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка по факту возгорания на судне в городе Братске Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

-Известно, 23 мая около 03.00 по местному времени произошло возгорание на судне "Дельфин". Как итог, повреждены каюта и камбуз, - рассказывает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания. Сейчас пожар уже ликвидирован сотрудниками МЧС.

Транспортная прокуратура установит все обстоятельства произошедшего, при наличии оснований примет меры реагирования.

Ранее сообщалось, что сотрудники Госавтоинспекции Иркутской области разбираются в обстоятельствах ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.