Глава СК поручил проверить обращение жителей Ангарска о закрытии трамвайных линий

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ Фото: Олег ЗОЛОТО

Процессуальная проверка после обращения жителей Ангарска о закрытии трамвайных линий организована Следственным комитетом Иркутской области по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина. Об этом КП-Иркутск сообщили в Информационном центре СК России.

- Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства, - говорят в ведомстве. – Также руководитель СУ СК России по Иркутской области Анатолий Ситников должен представить доклад о предварительных и окончательных результатах проверки.

Отмечается, что в обращении сибиряков к главе СК РФ говорилось о закрытии нескольких трамвайных маршрутов. Сообщалось, что это идет в разрез с интересами ангарчан, а также приводит к тому, что разрушается инфраструктура линий.

Напомним, накануне в Иркутской области на пожаре погибла мать с двумя детьми. Их тела нашли во время тушения дома под завалами. Возбуждено уголовное дело - подробности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал