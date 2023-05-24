Более 10 видов медицинских исследований могут пройти иркутяне в сквере Кирова 26 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

26 мая в центре Иркутска расположат передвижные мобильные комплексы, в которых будут работать медики различных направлений. С 10:00 до 17:00 все желающие бесплатно смогут получить консультации и пройти обследования. В том числе экспресс-анализ крови на глюкозу, холестерин, ЭКГ-исследование, флюорография, УЗИ-щитовидной железы, тестирование на ВИЧ-инфекцию и вирусные гепатиты B, С, дерматоскопия пигментных образований кожи. Об этом сообщают в пресс-службе минздрава Иркутской области.

- Посетителям также измерят сатурацию, артериальное и внутриглазное давление, сделают пульсоксиметрию, - рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Алексей Шелехов.

Также можно будет попасть на прием к эндокринолоу, онкологу, терапевту, фтизиатру, психиатру-наркологу, психотерапевту, специалистам по отказу от курения и репродуктологам.

Напомним, ранее КП-Иркутск рассказывала, как и где пройти диспансеризацию в Иркутске в 2023 году. Право на это имеет все работающее население Иркутской области. В трудовом кодексе это четко прописано. Так, людям до 39 лет положено обследоваться один раз в три года, старше 40 лет – раз в год. При этом каждому предоставляется один оплачиваемый рабочий день для прохождения обследования. Стоит отметить, что диспансеризация в проводится бесплатно по полису ОМС. При этом более больше обследований положено переболевшим COVID-19.