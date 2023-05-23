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Здоровье23 мая 2023 8:20

Рассказываем, где и как пройти диспансеризацию в Иркутске. В 2022 году обследовались 483 тысячи жителей Иркутской области

За 4 месяца 2023 года за диспансеризацией обратились 233 тысячи жителей Иркутской области
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
За 2022 год диспансеризацию прошли 483 тысячи жителей Иркутской области.

За 2022 год диспансеризацию прошли 483 тысячи жителей Иркутской области.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Диспансеризация всегда была популярна в Иркутской области. Бесплатно сдать анализы, пройти узких специалистов, УЗИ и другие исследования, - проверять здоровье комплексно – необходимость. Пандемия коронавируса сделала диспансеризацию еще более актуальной в регионе. Ведь ковид дает много осложнений и далеко не только на легкие, страдают все органы. Поэтому всем, кто переболел COVID-19, предлагают пройти углубленное обследование. КП-Иркутск рассказывает, как и где пройти диспансеризацию в Иркутске 2023.

Кто может пройти?

Все работающее население Иркутской области имеет право пройти диспансеризацию. В трудовом кодексе это четко прописано. Так, людям до 39 лет положено обследоваться один раз в три года, старше 40 лет – раз в год. При этом каждому предоставляется один оплачиваемый рабочий день для прохождения обследования. Стоит отметить, что диспансеризация в Иркутске 2023 проводится бесплатно по полису ОМС.

- В 2019 году диспансеризацию прошли около 300 тысяч жителей Иркутской области, а за последние два года уже более 600 тысяч сибиряков, - сообщает Алексей Шелехов, исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области. - Эта цифра возросла из-за углубленной диспансеризации, которую ввели в 2021 году для людей, которые переболели новой короновирусной инфекцией. Она отличается от обычной тем, что обследование проводят в два этапа и более досконально.

Кто может пройти углубленную диспансеризацию? Переболевшие COVID-19. В первую очередь на обследования отправляют пациентов с хроническими заболеваниями, которые перенесли коронавирус в средней или тяжелой форме.

Где пройти?

- Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства или прикрепления, а также в ФАПе и амбулатории, - поясняет Сергей Белых, заместитель главного врача Иркутского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Перечень обследований при диспансеризации в Иркутске 2023

Какие обследования предстоят на первом этапе

- Измерение роста, веса, индекса массы тела, артериального давления,

- Два анализа крови — на общий холестерин и глюкозу,

- Флюорография — тем, кто не проходил ее сам,

- Измерение внутриглазного давления — всем, кто пришел на диспансеризацию в первый раз и людям от 40 лет и старше,

- ЭКГ в покое — всем, кто пришел на диспансеризацию в первый раз и людям от 35 лет и старше;

- Гинекологический осмотр — женщинам до 39 лет,

- Определение относительного риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Дополнительно тем, кто старше 40 лет:

- Анализ крови на гемоглобин, лейкоциты и СОЭ,

- Анализ кала на скрытую кровь (от 40 до 64 лет включительно – 1 раз в 2 года, от 65 лет и старше 1 раз в год),

- Эзофагогастродуоденоскопия — всем в 45 лет. Анализ помогает выявить заболевания слизистой пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки,

- Маммография — женщинам от 40 до 75 лет один раз в два года,

- Анализ крови на простат-специфический антиген — мужчинам в возрасте 45 лет и дальше, через каждые 5 лет до 65 лет,

- Определение абсолютного риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

- Второй этап диспансеризации проходит по необходимости, если были выявлены заболевания. В его рамках проводят более глубокие обследования в зависимости от выявленной патологии на первом этапе. По результатам человека ставят на диспансерное наблюдение, - добавляет Сергей Белых.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Проверяем здоровье в сквере Кирова

26 мая с 10:00 до 17:00 на сквере им. Кирова пройдет день здоровья. Врачи медицинских учреждений Иркутска выйдут на площадь, чтобы проконсультировать всех желающих. Иркутяне могут пройти кардиографию, УЗИ щитовидной железы, посетить кардиолога, терапевта, эндокринолога, онколога и других узких специалистов. При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС. Все желающие могут принять участие совершенно бесплатно.

- За четыре месяца 2023 года диспансеризацию прошли 233 тысячи человек. А за весь 2021 года обследование прошли 217 тысяч сибиряков. А за 2022 год 483 тысячи жителей Иркутской области, - отмечает Сергей Белых.

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