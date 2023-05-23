Рассказываем, где и как пройти диспансеризацию в Иркутске. В 2022 году обследовались 483 тысячи жителей Иркутской области

За 2022 год диспансеризацию прошли 483 тысячи жителей Иркутской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Диспансеризация всегда была популярна в Иркутской области. Бесплатно сдать анализы, пройти узких специалистов, УЗИ и другие исследования, - проверять здоровье комплексно – необходимость. Пандемия коронавируса сделала диспансеризацию еще более актуальной в регионе. Ведь ковид дает много осложнений и далеко не только на легкие, страдают все органы. Поэтому всем, кто переболел COVID-19, предлагают пройти углубленное обследование. КП-Иркутск рассказывает, как и где пройти диспансеризацию в Иркутске 2023.

Кто может пройти?

Все работающее население Иркутской области имеет право пройти диспансеризацию. В трудовом кодексе это четко прописано. Так, людям до 39 лет положено обследоваться один раз в три года, старше 40 лет – раз в год. При этом каждому предоставляется один оплачиваемый рабочий день для прохождения обследования. Стоит отметить, что диспансеризация в Иркутске 2023 проводится бесплатно по полису ОМС.

- В 2019 году диспансеризацию прошли около 300 тысяч жителей Иркутской области, а за последние два года уже более 600 тысяч сибиряков, - сообщает Алексей Шелехов, исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области. - Эта цифра возросла из-за углубленной диспансеризации, которую ввели в 2021 году для людей, которые переболели новой короновирусной инфекцией. Она отличается от обычной тем, что обследование проводят в два этапа и более досконально.

Кто может пройти углубленную диспансеризацию? Переболевшие COVID-19. В первую очередь на обследования отправляют пациентов с хроническими заболеваниями, которые перенесли коронавирус в средней или тяжелой форме.

Где пройти?

- Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства или прикрепления, а также в ФАПе и амбулатории, - поясняет Сергей Белых, заместитель главного врача Иркутского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Перечень обследований при диспансеризации в Иркутске 2023

Какие обследования предстоят на первом этапе

- Измерение роста, веса, индекса массы тела, артериального давления,

- Два анализа крови — на общий холестерин и глюкозу,

- Флюорография — тем, кто не проходил ее сам,

- Измерение внутриглазного давления — всем, кто пришел на диспансеризацию в первый раз и людям от 40 лет и старше,

- ЭКГ в покое — всем, кто пришел на диспансеризацию в первый раз и людям от 35 лет и старше;

- Гинекологический осмотр — женщинам до 39 лет,

- Определение относительного риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Дополнительно тем, кто старше 40 лет:

- Анализ крови на гемоглобин, лейкоциты и СОЭ,

- Анализ кала на скрытую кровь (от 40 до 64 лет включительно – 1 раз в 2 года, от 65 лет и старше 1 раз в год),

- Эзофагогастродуоденоскопия — всем в 45 лет. Анализ помогает выявить заболевания слизистой пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки,

- Маммография — женщинам от 40 до 75 лет один раз в два года,

- Анализ крови на простат-специфический антиген — мужчинам в возрасте 45 лет и дальше, через каждые 5 лет до 65 лет,

- Определение абсолютного риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

- Второй этап диспансеризации проходит по необходимости, если были выявлены заболевания. В его рамках проводят более глубокие обследования в зависимости от выявленной патологии на первом этапе. По результатам человека ставят на диспансерное наблюдение, - добавляет Сергей Белых.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Проверяем здоровье в сквере Кирова

26 мая с 10:00 до 17:00 на сквере им. Кирова пройдет день здоровья. Врачи медицинских учреждений Иркутска выйдут на площадь, чтобы проконсультировать всех желающих. Иркутяне могут пройти кардиографию, УЗИ щитовидной железы, посетить кардиолога, терапевта, эндокринолога, онколога и других узких специалистов. При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС. Все желающие могут принять участие совершенно бесплатно.

- За четыре месяца 2023 года диспансеризацию прошли 233 тысячи человек. А за весь 2021 года обследование прошли 217 тысяч сибиряков. А за 2022 год 483 тысячи жителей Иркутской области, - отмечает Сергей Белых.

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