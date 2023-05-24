Авиакомпания «Икар» будет совершать перелеты из Иркутска в китайский город Санья Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Росавиация выдала авиакомпании «Икар» допуск к полетам из Иркутска в Санью, город на юге китайского острова Хайнань. Совершать рейсы авиаперевозчик будет дважды в неделю. Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте ведомства.

Также разрешение на перелеты в Баку (Азербайджан) и в Хайкоу (Китай) получила авиакомпания «ИрАэро». Самолеты будут перевозить пассажиров из Краснодара и Ростова-на-Дону в Азербайджан два раза в неделю. Из Сочи в Баку чаще - до четырех раз в неделю. Кроме того, два раза в неделю авиакомпания сможет летать из Владивостока в Хайкоу.

Напомним, ранее «Комсомолка» подготовила обзор, куда можно поехать за новыми впечатлениями из Иркутска, и сколько это стоит. Особенно это информация актуально для тех, кто хочет вырваться к пляжу и теплому морю.