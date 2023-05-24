Застройщику 16 домов в поселке Березовый Иркутского района выдали предостережение Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Сотрудники прокуратуры Иркутского района совместно с местной администрацией выезжали на место долевого строительства 16 многоквартирных домов в поселке Березовый. В настоящее время застройщик устраняет допущенные при возведении объекта недостатки, что не дает ввести жилье в эксплуатацию и благоустроить территорию: установить перила, лестницы и подпорные стенки.

- Прокуратура генеральному директору организации-застройщика объявила предостережение о недопустимости нарушения прав граждан - участников долевого строительства указанных домов, - рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Правоохранители проконтролируют, чтобы работы по указанному адресы были завершены и при этом, качественно.

Напомним, процессуальная проверка после обращения жителей Ангарска о закрытии трамвайных линий организована Следственным комитетом Иркутской области по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина.