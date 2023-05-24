Еще 4 передвижных комплекса фотовидеофиксации работают на дорогах Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Приангарье запустили в работу еще четыре новых передвижных комплекса, которые будут фиксировать нарушения правил дорожного движения. Их устанавливают на штативах вдоль дорог. Фото и видео автоматически поступают в единый информационный центр, оттуда – в ГИБДД для оформления штрафов, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Всего таких аппаратов пять, еще десять планируют закупить в ближайшее время. Комплексы располагаются в 11 аварийно-опасных местах, в том числе трасса «Сибирь», Качугский и Байкальский тракты, дорога Иркутск – Большое Голоустное и тракт в Мельничную Падь.

Напомним, Росавиация выдала авиакомпании «Икар» допуск к полетам из Иркутска в Санью, город на юге китайского острова Хайнань. Совершать рейсы авиаперевозчик будет дважды в неделю. Также разрешение на перелеты в Баку (Азербайджан) и в Хайкоу (Китай) получила авиакомпания «ИрАэро».