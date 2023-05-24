Житель Тулуна Иркутской области отправится под арест на 10 суток из-за "пьяной" езды Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутской области десять суток ареста получил нетрезвый водитель, совершивший ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-В Тулуне 55-летний мужчина ехал за рулем ВАЗ 2107. В один момент он столкнулся с Toyota Vista, которая пропускала пешеходов, - говорят в пресс-службе ведомства.

К месту происшествия выехали сотрудники дорожно-патрульной службы. Они заметили, что у виновника аварии есть явные признаки алкогольного опьянения. Ему предложили пройти процедуру освидетельствования, она и подтвердила то, что мужчина нетрезв, - говорят в ведомстве.

Кроме того, оказалось, что мужчина никогда не имел водительского удостоверения. Сейчас в отношении мужчины составили административный протокол.

Ранее сообщалось, что в Приангарье запустили в работу еще четыре новых передвижных комплекса, которые будут фиксировать нарушения правил дорожного движения.