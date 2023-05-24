Пыльная буря и сильный ветер обрушились на Иркутскую область 24 мая 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Увы, 24 мая 2023 года погода совсем не хочет радовать жителей и гостей Иркутской области. Солнце греть не хочет, вместо него - сильный ветер, дожди и пыльные бури.

-В среду, 24 мая, в южных районах региона, а также 25 мая местами по области будут порывы ветра 15-20 метров в секунду, направление ветра - северо-западное, - говорят в ГУ МЧС России по Иркутской области в своих социальных сетях.

При этом местами возможно шквалистое усиление ветра 25-27 м/с, сильные дожди, ливни, грозы, град.

Погода действительно сегодня знатно бушует. Так, например, в Слюдянке Иркутской области из-за сильных порывов ветра сорвало крышу здания школы. К счастью, обошлось без пострадавших. Подробнее о произошедшем вы можете прочитать в нашем материале по следующей ссылке.